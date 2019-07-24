الفتح يتحدّث عن رئيس وزراء يلوذ بعباءة المجلس الأعلى.. وعبدالمهدي للقول: جاءوا الينا ولم نذهب اليهم

2019/07/24 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: في اتهام جديد لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي جاءت به توافقات سياسية الى كرسي رئاسة الوزراء، بعد ان سوّقته الجهات المتحالفة “طرفا مستقلا”، قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاربعاء 24 تموز 2019، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يخرج من المجلس الأعلى الإسلامي الذي يشغل قياديا فيه، مرجحا قيام عبد […]

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