2019/07/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تدعو اصحاب مركبات الحمل والانشائية لتثبيت لوحاتهم وتحذر من الابتزاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/24 | 22:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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