إيران تعلن توظيف كل إمكانياتها الرياضية للعراق

2019/07/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد وزير الشباب والرياضة الايراني مسعود سلطاني فر أن "إيران تعمل على توظيف كافة طاقاتها الرياضية لتلبية احتياجات دول الجوار لا سيما العراق.

وخلال اجتماع مشترك مع رؤساء الاتحادات الرياضية في إيران اليوم الاربعاء، الذي انعقد بحضور وزير الرياضة العراقي احمد رياض، أضاف سلطاني فر ان "الاجتماع الحاضر جاء في سياق تعزيز التنسيقات من أجل تسجيل مشاركة ناجحة للقوافل الرياضية الإيرانية والعراقية في أولمبياد طوكيو 2020، بالنظر الى الفرصة الضئيلة المتبقية حتى إقامة هذه الدورة من الألعاب" .و فيما يتعلق بزيارة وزير الرياضة العراقي الى ايران، أوضح سلطاني فر ان "رياض سيزور المنشآت الرياضية في طهران وأصفهان"؛ مبينا ان "الجانبين يتطلعان في ضوء هذه الزيارة الى دفع الإتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجال الرياضي والتسريع في إدخالها حيز التنفيذ".ولفت الى ان"أحد مجالات التعاون الثنائي يتمثل في توفير المعدات والأجهزة الرياضية وبناء المنشآت الرياضية في العراق؛ مضيفا ان إيران تعمل على تجنيد كافة طاقاتها لتلبية احتياجات دولة العراق الجارة في المجال الرياضي.ويتواجد وزير الرياضة العراقي في طهران بهدف زيارة الملاعب الرياضية الإيرانية وإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين الرياضيين في البلاد، على أن يعود إلى بغداد يوم الجمعة.انتهى

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