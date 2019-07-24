التعليم تفتح باب التقديم على قنوات قبول تعديل الترشيح للعام الحالي والماضي

2019/07/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم على قنوات قبول تعديل الترشيح لعام 20182019.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انها "فتحت باب التقديم على قنوات قبول تعديل الترشيح على قنوات القبول المركزي وذوي الشهداء وقناة النخبة للطلبه المقبول في العام ٢٠١9/٢٠١8 ولخريجي العام الماضي ٢٠١٧/٢٠١٨"،موكدا "عدم التحاقهم بالدراسة {المسائية-الاهلية-الموازي وكليات الوقفين}.واضافت التعليم انه "تم فتح استمارة للجامعات لتزويد بالأرقام السرية في حال فقدانهم لها وتزود الطالب بالرقم بغض النظر عن محافظة سكنه".



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