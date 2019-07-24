2019/07/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أجرى باحثو جامعة Gottingen الألمانية استطلاعا لآراء النساء في جميع أنحاء العالم حول الخصائص التي يرغبن برؤيتها في “الرجل المثالي” بالنسبة لهن.وفي حين أن العديد من الرجال يقضون ساعات في صالة الألعاب الرياضية، في محاولة للحفاظ على لياقتهم البدنية، تشير الدراسة الجديدة إلى أن النساء في الواقع أكثر انبهارا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جدلية تكشف خصائص “الرجل المثالي” في عيون المرأة! المركز الخبري الوطني.

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