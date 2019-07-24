لقاء الرئيس صالح برئيس وزراء بريطانيا.. سفير لندن ببغداد يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة

2019/07/24 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

كشف السفير البريطاني لدى بغداد، جون ويلكس، الاربعاء (24 تموز 2019)، كواليس لقاء رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، مع رئيس جمهورية العراق، برهم صالح في شهر حزيران الماضي، فيما أكد أن الرئيس العراقي كان جيداً للغاية.وقال ويلكس في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن "الرئيس العراقي برهم صالح، التقى بوريس جونسون الشهر الماضي في لندن، وترك هذا اللقاء انطباعا إيجابيا عن العراق، لدى رئيس الوزراء الجديد جونسون"، مبيناً أن "الرئيس العراقي كان جيداً للغاية".وبين أن "رئيس الحكومة البريطانية، ابلغ الرئيس العراقي، بأنه صديق للعراق، وبما في ذلك الاكراد، كما انه يدعم تطوير العلاقات بين المملكة المتحدة والعراق".وكان الرئيس صالح، قد التقى جونسون، الاربعاء (26 حزيران 2019)، بعد أن التقى الثلاثاء 25 حزيران الماضي، رئيسة الوزراء السابقة، البريطانية تيريزا ماي، وعقب ذلك التقى الاربعاء (3 تموز 2019)، بملكة بريطانيا اليزابيث، التي ابلغته بأنها تتذكر لقائها بالملك فيصل الثاني، اخر ملوك العراق.بعد ذلك، أصبح وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الثلاثاء (23 تموز 2019)، الرئيس الجديد للحكومة في بلاده بعد فوزه على منافسه وزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت، في السباق على الظفر بزعامة حزب المحافظين.وكانت رئيسة الحكومة السابقة، تيريزا ماي، قد عينته وزيرا للخارجية في عام 2016 غير أنه استقال في 2018 احتجاجا على سياستها في ما يتعلق بتدبير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وكان جونسون مرشحا لرئاسة الوزراء بعد ديفيد كاميرون عام 2016 لأنه القائد الأبرز في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه انسحب في آخر لحظة، بعدما تخلى عنه زميله، وزير العدل، مايكل غوف، ورشح نفسه لكنه خسر في نهاية المطاف.

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتمد الموسوي، اليوم الاربعاء، إن إقرار التعديل الأول لقانون الانتخابات في البرلمان، إنجاز تاريخي، يتضمن خمس جوانب.

وذكر الموسوي، خلال برنامج "وجهة نظر

بغداد اليوم- بغداد

حذر رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، الاربعاء، الولايات المتحدة الامريكية من موقف عراقي "شديد" في حال فرضت عقوبات على قيادات الحشد الشعبي الكبار او جرمت فصائل من الحشد الشعبي .

وقال الكعبي لـ(بغداد اليوم)، ان &qu

بغداد اليوم- بغداد

يعتزم مجلس النواب التصويت على قانون مشروع الهيأة البحرية العراقية العليا، وقراءة ومناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة بالانضمام الى لجان واتفاقيات دولية أخرى، خلال جلسته يوم غد الخميس.

ونشرت رئاسة البرلمان جدول اعما

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