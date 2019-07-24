رأس الرجاء الصالح وحرب الناقلات القادمة

2019/07/24 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل تصاعد سياسة لي الاذرع في الخليج بين امريكا و حلفائها مع ايران، وتصاعد وتيرة حرب الناقلات والدرون هناك معلومات “خاصة” عن حرب جديدة ستهدد الملاحة الدولية.شهد باب المندب والبحر الاحمر والمحيط الهندي هجمات “قراصنة” منذ بداية عام 2005 و قامت اوربا بخنق المهاجرين الافارقة ومنعهم من الوصول اليها وبسبب الحروب و المجاعة […]

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