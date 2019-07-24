نائب عراقي ينفي تبرئة الفلاحي

2019/07/24 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء 24 تموز 2019، أن اللجان التحقيقية العليا المكلفة بالتحقيق مع قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود ا...

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