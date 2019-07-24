2019/07/24 | 23:10

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ضبط عقيد في شرطة ديالى يتلاعب بأوراق تحقيقية تتسبب بمنح ارهابيين حقوق شهداء

أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، ضبط عقيد

في شرطة محافظة ديالى، يتلاعب بأوراق تحقيقية تتسبب بمنح ارهابيين

حقوق شهداء.

وذكر مكتب المفتش العام، في بيان ، أن “المكتب شكل مجلساً تحقيقياً

بحق عقيد منسوب الى مديرية شرطة ديالى، لتلاعبه بأوراق تحقيقية خاصة

بإرهابيين اثنين تم قتلهم على أيد القوات الأمنية بجعلهما شهيدين”.

وأضاف البيان، أن “كشف التلاعب الخطير، جاء بعد أن قامت لجنة

تدقيقية من مكتب المفتش العام في محافظة ديالى بالتحقق والتدقيق من

المعلومات الواردة لمفتشية الداخلية، والتي أفادت بتلاعب العقيد

بأوراق تحقيقية خاصة بإرهابيين اثنين خطرين في المحافظة تم قتلهم

على يد القوات الأمنية عام 2009”.

وتابع البيان، أن “التدقيق أثبت صحة المعلومات، حيث اكتشفت اللجنة

قيام العقيد عندما كان برتبة نقيب وضابط تحقيق لأحد مراكز الشرطة في

المحافظة، بتزويد المدّعين بالحق الشخصي بأوراق تحقيقية اعتمدتها

لجنة التعويضات في منحهم رواتب وحقوق خاصة بالشهداء، بعد أن قام

العقيد (النقيب) بتضليل العدالة والتلاعب بالأوراق التحقيقية التي

جعلت من الإرهابي القاتل شهيداً”.

ولفت مكتب المفتش العام، إلى أن “سير التحقيقات أظهر بأن ذوي

الإرهابيين قد استلاما رواتب خاصة بالشهداء فاقت الـ 141 مليون

دينار”.

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