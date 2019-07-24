البيشمركة لـ”الحل العراق”: «داعش» في هذه المناطق يُهدد إقليم كردستان

2019/07/24 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الأمين العام لوزارة #البيشمركة #جبار_ياور، اليوم الأربعاء، أن القوات الكردية كثفت جهودها داخل #أربيل بعد حادثة مقتل نائب #القنصل_التركي، فيما كشف عن مخاطر لتنظيم “داعش” […]

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