2019/07/24 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/خطوة برس قررت عوائل الامراء الايزيديين اليوم الاربعاء، تسمية حازم تحسين بيك اميرا للايزيديين في كردستان والعراق والعالم خلفا لوالده الذي توفي قبل نحو 7 أشهر.وقال شمو قاسم مسؤول الاعلام في مركز لالش الثقافي،ان “العائلات الأميرية السبعة اتفقت وبعد حوارات مطولة على تسمية حازم تحسين بك اميرا للايزيديين”.واضاف ان “هرمان جلال بك سيصبح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسمية أمير جديد للايزيديين وكالة خطوة برس.

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