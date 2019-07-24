2019/07/24 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ان مدير صحة النجف متأثر بـ فيلم اللمبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _EwdRA-99ww
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ان مدير صحة النجف متأثر بـ فيلم اللمبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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