وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يزور طهران بزيارة رسمية بدعوة من وزير الشباب الايراني لمناقشة التعاون المشترك بقطاعي الشباب والرياضة

2019/07/24 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالشبابوالرياضةد.احمدرياضيزورطهرانبزيارةرسميةبدعوةمنوزيرالشبابالايرانيلمناقشةالتعاونالمشتركبقطاعيالشبابوالرياضة

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