أمين عام البيشمركه يكشف للحل إمكانية تهديد «داعش» لـ إقليم كردستان

2019/07/24 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الأمين العام لوزارة #البيشمركة #جبار_ياور، اليوم الأربعاء، أن القوات الكردية كثفت جهودها داخل #أربيل بعد حادثة مقتل نائب #القنصل_التركي، فيما كشف عن مخاطر لتنظيم “داعش” […]

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