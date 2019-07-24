الرافدين يعلن زيادة مبلغ السلف لموظفي الدولة الى هذه الحد

2019/07/24 | 23:25

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العهد نيوز – بغداد

قرر مصرف الرافدين، زيادة مبلغ السلفة لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم إلى 25مليون دينار عراقي.

وذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين، في بيان تلقت "العهد

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