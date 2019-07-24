تناول 3 وجبات من السمك أسبوعيا يقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء

2019/07/24 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – متابعة

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن تناول ثلاث وجبات من السمك أسبوعيا، يقلل بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية،

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