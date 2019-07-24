عبد الرزاق: نوايا اسقاط حكومة عبد المهدي غير موجودة

2019/07/24 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو حزب الدعوة صلاح عبد الرزاق، الاربعاء، ان نوايا اسقاط حكومة عبد المهدي هي غير واقعية وغير موجودة خاصة ان الحكومة العراقية تشكلت من مختلف الاطراف فلا يقع اللوم على مكون واحد.وقال عبد الرزاق في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الحكومة العراقية تشكلت من مختلف الاطراف فلا يقع اللوم على مكون […]

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