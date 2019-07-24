المرور العامة: حملة للحد من قيادة القاصرين وسنكشف مزوري سيارات {المعلاية}

2019/07/24 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد مدير مديرية المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، الاربعاء، بشن حملة واسعة ضد قيادة القاصرين للعجلات، فضلا عن كشف مزوري الاوراق في سيارات المعلاية".

وذكر الخفاجي في برنامج الممنوع من العرض ان "عقدة فساد موجودة في المديرية، وكانت الحسابات تغلق في الساعة 12 ظهرا وتم تمديدها الى الساعة 6 مساء، وتم حل 50% من المشلكة في تمديد الدوام، حتى ان المعاملات تنجر قبل الساعة 1 ظهرا، ووجهنا المواطنين الذين لديهم معاملات قديمة الى مراجعاتنا من جديد".



وبين اننا "لانعلم سبب اخفاء تلك المعاملات في احد الجملونات التابعة للمديرية، وان سوء الادارة والابتزاز كان الشبب الرئيسي وتمت معالجته بصورة جذرية وتم اجتزاء الضباط المسيئين وعزلهم عن الضباط، ونحن غير راضون عن ادائنا المهني"، مناشدا وزارة الصحة "الاسراع في ارسال الاستمارات ومعاملات الفحص الطبي الخاص باجازات القيادة".وتابع ان "الكلام حول وجود ابتزاز المواطنين غير صحيح ولجئنا الى تواجد المصرف في المقر للتخفيف عنه وسعره لايتجاوز الـ5 الاف، والوزير طالب باستحصال اموال الطرق والجسور من دوائر بعيدا عن المرور التي توزع جباياتها على الطرق والجسور وامانة بغداد"، مبينا ان " نستحصل رسوم الطرق والجسور، وتخرج بمبالغ جدا كبيرة بلغت 108 مليار من بداية السنة حتى 1/6 من العام الحالي من جبايات المرور".واشار الى ان "كشفنا على الطريق في اتجاه علوة الدورة وسيكون هنالك تغيير ملموس في الوقت القريب"، مبينا ان " القانون الجديد يوجب اقتطاع 25% الى وزارة الدفاع والداخلية من حصة الجباية التي تستحصلها المرور".وقال ان "عدد السيارات الموجودة في بغداد بلغ 2مليون و250 الف سيارة فقط في بغداد، وفي عموم العراق ما يقارب ال5 مليون سيارة"، لافتا الى ان "المواطنين يتصورون حال دفع غرامة في المرور انها لرجال المرور، ويجب ان تكون بينة على كل من يدعي على رجال المرور وسنحاسب كل من يخرق القانون".وعن السيارات المعلاية قال انها "سجلت بطرق غير رسمية وعن طريق الفاسدين والمفسدين وسيتم الاعلان عنهم جميعا/ وان المخالفات التي ترتكبها السيارات الشمالية، ويتم استيفاء الغرامات بشكل فوري لان الاقليم لا يستوفي الغرامات من تلك المركبات، وان المخالفات تأخذ بشكل مباشر من القاطع، ولا توجد أي خطوة باتجاه تسجيل المركبات الشمالية".واستدرك ان "المركبات المسجلة غلى المشروع الوطني بامكانه متابعته باي محافظة انا الموازي يجب ان يكون ضمن المحافظةـ وعن اجازات السوق اذا كانت عالمشروع الموازي يجب ان تتابع، ننصح المواطنين الذين يرغبون بشراء سيارات المشروع الوطني اذا كانت في السنوات ال2003، كيف يتم تسجيلها وتم تسجيلها من ضعاف النفوس والفاسدين".وعن الاختناقات المرورية قال " فتح المخنطقة الخضراء وسهل من التنقل والحركة" استخدام عجلات الحمل السايد الايسر مما اثر على البنى التحتية، وان سيارات بموديل 2003 و2006 زورت موديلاتها ويتحمل المواطن النتيجة.وان التخلص من حالة التكتك والستوتة سيردع لانه سيغرم في حال مخالفته، وسيكون تسجلها عن طريقن الاول عن طريق المنيفست او الدائم، اذا بعموم بغداد يكون التجوال تسجل على المشروع الوطني واذا بالمناطق يكون منيفست.موضوع الاشارة الضوئية يحتاج الى اصلاح فني، وتم اصلاح عدد منها وقدر الامكان نعمل على تطويرها وواعدتنا امانة بغداد خيرا بهذا الشأن ونحن نطبق القانون على الجميع ولا نميز بين أي شخص ويطبق على الجميع ولكل جماعة مسلحة مرجع ولن نسمح باي تجاوز.وقال ان "لاتوجد أي تعليمات عن منع استيراد سيارة السايبا وكانت الشركة العامة للسيارات تفحص المتانة والامانـ وسيارات الوارد الامريكي والسيارات الاخرى تخضع لسياسية وقرارات ولدينا حملة للحد من قيادة القاصرين للسيارات، ونحن جهة منفذة لامر اصدر للمديرية، كلفة استهلاك الغاز اقل بثلث المبلغ وهي ظاهرة حضارية وكل خطوة للتطوير تواجه بالمعارضة".انتهى

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