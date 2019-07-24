بالفيديو.. الإهمال الحكومي و{لب الجوز} يقتلان طفلة

2019/07/24 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} لقيت طفلة من اهالي الديوانية، اليوم الاربعاء، مصرعها اثر تقاعس طبيب الخفر لانقاذ حياتها من "لب جوز" حشر في مجراها التنفسي.

وانتهت حياة الطفلة "رفيف" قبل ان تبلغ الثالثة من العمر، بسبب "تقاعس الطبيب الخفر في" مستشفى الديوانية التعليمي صالة الطوارئ تحديدً وروتين اجراءات الاحالة، دون اي تحرك من ضمير او دافع انساني لانقاذ حياتها من "لب جوز" حشر في مجراها التنفسي.انتهى

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