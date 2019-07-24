بالوثيقة: 10 من نواب نينوى يوجهون طلباً للسهيل برفض المرشحة لادارة تربية المحافظة

2019/07/24 | 23:33

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بغداد اليوم _ نينوى

وجه عدد من نواب محافظة نينوى، الاربعاء (24 تموز 2019)، طلباً لوزير التربية وكالة، قصي السهيل، برفض المرشحة لإدارة تربية المحافظة.

وذكر النواب في طلبهم المرسل الى السهيل، أنه "نظراً لقيام مجلس محافظة نينوى والمحافظ، بترشيح (اسيل ياسين جاسم العبادي)، لمنصب مدير عام تربية نينوى، والتي لا ينطبق عليها شروط قانون وزارة التربية، رقم 22 لسنة 2011 الفصل الثالث المادة 6 ثانياً والذي نص على (أن يكون لمن يشغل منصب مدير عام للتربية في المحافظة، خدمة تربوية لا تقل عن 15 سنة)، ولكوننا نواب عن المحافظة، فأننا نرفض ترشيح السيدة اعلاه".

بغداد اليوم _ متابعة

كشف السفير البريطاني لدى بغداد، جون ويلكس، الاربعاء (24 تموز 2019)، كواليس لقاء رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، مع رئيس جمهورية العراق، برهم صالح في شهر حزيران الماضي، فيما أكد أن الرئيس العراقي كان جيداً للغاية.

وقال

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتمد الموسوي، اليوم الاربعاء، إن إقرار التعديل الأول لقانون الانتخابات في البرلمان، إنجاز تاريخي، يتضمن خمس جوانب.

وذكر الموسوي، خلال برنامج "وجهة نظر

بغداد اليوم- بغداد

حذر رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، الاربعاء، الولايات المتحدة الامريكية من موقف عراقي "شديد" في حال فرضت عقوبات على قيادات الحشد الشعبي الكبار او جرمت فصائل من الحشد الشعبي .

وقال الكعبي لـ(بغداد اليوم)، ان &qu

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