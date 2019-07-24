اشجار صديقة للبيئة في شوارع النجف

2019/07/24 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف، اليوم الاربعاء عن

المباشرة بأستبدال شجرة الكانو كاربس المنتشرة في شوارع المدينة

باشجار صديقة للبيئة دائمة الخضرة ذات الفوائدة الهائلة للبيئة

.

وقال مدير بلدية النجف المهندس ليث جبار خلف العبادي " ان

البلدية اليوم بدأت اولى حملاتها لقلع اشجار الكانو كاربس من

الجزرات الوسطية لشارع الغدير – فرات وسيتم استبدالها بأشجارة صديقة

للبيئة، من خلال توزيعها على جميع الحدائق والجزرات الوسطية في

المدينة بعد الاضرار الجانبية التي تسبب بها اشجار الكانو كاربس

بالنسبة للبنى التحتية طبقات التبليط للارصفة والشوارع

بالاضافة الى تأثيراتها الجانبية على البيئة كان لابد من

اتخاذ مثل هذا القرار.

,اضاف " الى ان شوارع المدينة تحتاج الى عدد كبيرة من اشجار

الصديقة للبيئة مثل السيسبان والروبينا بالاضافة الى

الكالبتوس المزهر التي تيم تجهيزها من مشاتل البلدية ليتم غرزها في

الطرقات وبذلك نكون قد وضعنا اول خطوة لتوفير بيئة صحية للمواطن

النجفي.

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