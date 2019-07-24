رسميا.. الأهلي بطلا للدوري الأطول في تاريخ مصر

2019/07/24 | 23:56

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العهد نيوز - متابعة

حسم الأهلي المصري لقب الدوري الأطول في تاريخ الكرة المصرية، بعد انتصاره مساء الأربعاء على المقاولون العرب، قبل جولة من نهاية الدوري.

وحافظ

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