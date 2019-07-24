النوارس توافق على اعارة نجمها الى نادي قطر القطري

2019/07/24 | 23:56

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العهد نيوز – بغداد

كشفت الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، عن موافقتها على اعارة مهاجم فريقها الكروي علاء عباس الى نادي قطر القطري.

وقال المتحدث باسم النادي

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