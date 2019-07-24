بابليون: من يفكر بتجبين المسيحيين وتخويفهم يشجع داعش والإرهاب على قتلنا

2019/07/24 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اكد القيادي في بابليون ظافر لويس، الاربعاء، ان احد رجال الدين المسيحيين اصبح دمية بيد اسرائيل و امريكا، فيما اشار الى من يفكر بتجبين المسيحيين وتخويفهم يشجع داعش والإرهاب على قتلنا.وقال لويس في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “احد رجال الدين المسيحيين اصبح دمية بيد اسرائيل و امريكا”، […]

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