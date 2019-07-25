البخاتي يستحصل موافقات رسمية لإنارة شوارع الحسينية والمدائن

2019/07/25 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي، عن استحصال موافقات رسمية لإنارة شوارع الحسينية والمدائن في بغداد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بوزير الكهرباء لؤي الخطيب وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" البخاتي استحصل الموافقات الرسمية لإنارة عدد من الشوارع الرئيسية والازقة داخل بعض مناطق الاقضية المذكورة، إضافة الى إستحصال الموافقات الخاصة بعدد من طلبات الاهالي الذين قاموا بزيارة مكتبنا من مختلف مناطق العاصمة والخاصة بمشاكل القطاع الكهربائي بشكل عام".وأضاف" كما شمل اللقاء مناقشة واقع الشبكة الكهربائية والاطلاع على سير العمل بربط المنظومة الوطنية بالخط الدولي للكهرباء من دول الخليج والذي وصل مراحل متقدمة بين الحدود العراقية - الكويتية لتجهيز المحافظات العراقية كافة بالطاقة الكهربائية".انتهى

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