2019/07/25 | 00:12

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وفاة طفلة بسبب التقصير من قبل الكوادر الطبية بعد ابتلاعها حبة لوز

الاربعاء

24

تموز

2019 :

11:52 pm

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مبدياً تعازيه ومواساته وألمه الشديد للحادث المؤسف الذي أودى بحياة

الطفلة رفيف محافظ الديوانية الدكتور سامي الحسناوي يوجه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق

بالأسباب التي أودت بحياتها بعد دخولها الى مستشفى الديوانية التعليمي

،ملزماً اللجنة بإظهار نتائجها خلال (٤٨)ساعة القادمة ، مؤكداً ومشدداً

بإتخاذ أقصى العقوبات وأشدها بحق من يثبت تقصيره في إنقاذ حياتها

.هذا وقد تقدم محافظ الديوانية الدكتور سامي الحسناوي بخالص تعازيه

ومواساته الى عائلة وذوي الطفلة ، سائلاً المولى العلي القدير أن

يلهمهم بمصابهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون .المكتب الإعلامي الخاص

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