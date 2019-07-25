وزير العمل يوجِّه بإعادة تأهيل البناية القديمة للحماية الاجتماعية في ميسان

2019/07/25 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

زارَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، امس الاربعاء، البناية القديمة لدائرة الحماية الاجتماعية في محافظة ميسان على هامش جولتهِ التفقدية للمحافظة.

ووجَّه

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