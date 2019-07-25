تسـاؤلات – للشاعر الألماني هاينريش هاينه (1797 – 1856) – مع فيديو بلغة ألمانية –
ترجمة بهجت عباس
عند البحـرِ، بحـرِ الليل المهجـور ،
يقـف فتـى يافـع،
قلبـه يجيشُ تحـرّقـًا ،
رأسُـه ملـؤهُ الظّنـون ،
وبشَـفَـتَـيْن كئيـِبَـتَـيْنِ
يسألُ الأمـواجَ :
“آه حُـلّـوا لي لُـغـزَ الحياة ،
اللُـغزَ المُبـرِّحَ الأزليَّ ،
الذي فَكَّـر فيه بعضُ رؤوسِ
البشر من قبلُ ،
رؤوسٌ في قبّعـات مُطَلسَمة .
رؤوسٌ في عمـائـم ،
وبيرياتُ سـود ،
رؤوسٌ بشَعْـرٍ مُستَعـار
وألوفٌ أخرى فقـيرة ،–
رؤوسُ بشرٍ تتصّببُ عرقـاً-
خَبِّـريني، ماذا يعني الإنسان ؟
من أين أتى ؟ أين يمضي ؟
من الذي يسكن هناك في
الأعالي على النجوم الذَّهبية ؟ “
تُـتَمـتِمُ الأمواجُ تمتمَـتَها
الأزلية ،
تهبّ الريحُ ، تسري الغيوم ،
تـُومضُ النّجـومُ ،
فاترةً وبـاردةً ،
وأحمـقُ ينتـظـرُ جواباً .
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الفيديو
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