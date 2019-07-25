مجلس ديالى: نزوح العطش لايزال مستمرا قرب الحدود الايرانية

2019/07/25 | 00:35

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بغداد اليوم - ديالى اكد عضو مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني، الاربعاء (24 تموز 2019)، ان "نزوح العطش" لايزال مستمرا قرب الحدود الايرانية شرق المحافظة.وقال الكيلاني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نزوح العوائل من القرى الزراعية قرب الحدود العراقية – الايرانية ضمن قاطع ناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) لايزال مستمرا بسبب العطش الحاد رغم ان هذه المناطق تغرق بالكامل في مواسم الشتاء بسبب السيول المتدفقة من الحدود".واضاف الكيلاني، أن "هناك قناة اروائية تسمى قناة مندلي وهي تمثل شريان الحياة للقرى الحدودية والنائية، لكنها للاسف تعاني من تجاوزات كبيرة ورغم محاولات رفع تلك التجاوزات الا ان المشكلة لاتزال قائمة والقرى الحدودية هي من تدفع الثمن في نهاية المطاف".واشار الكيلاني، الى "وجود جهود جادة في انهاء ملف قناة مندلي وازالة كل التجاوزات، لكن الامر يحتاج الى جهد امني وحكومي معا لانقاذ القرى الحدودية من العطش وتأمين مياه لسقي محاصيلهم الزراعية ولو بالقدر البسيط".

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