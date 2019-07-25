2019/07/25 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بعد أن اتهمهم صدام بأنهم تبعية لايران العثور على مقبرة جماعية لاخوتنا من الكرد الفيلية ببادية ‎السماوة تضم 70 من النساء والأطفال أعدموا رمياً بالرصاص على يد حزب البعث الصدامي المجرم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة انسانية تضاف الى سجل جرائم البعث المقبور وزعيم القتل والتهجير صدام النعيم نيوز.

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