تعرف على أبرز أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة

2019/07/25 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون عددا من أعضاء حكومته، بمن فيهم وزراء جدد للخارجية والداخلية والدفاع والمالية.

وعين بوريس جونسون الوزير السابق

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