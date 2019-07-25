غرقا في النهروان.. مصرع منتسب بنجدة بغداد

2019/07/25 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، أمس الاربعاء، بأن منتسبا بنجدة بغداد لقي مصرعه غرقا في النهروان.

وقال المصدر ان "منتسبا بنجدة بغداد لقي مصرعه نتيجة غرقه

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