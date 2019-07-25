وصول وفد رفيع المستوى من بغداد الى اربيل.. يتكون من هؤلاء

2019/07/25 | 01:06

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بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر مطلع، الخميس (25 تموز 2019)، بوصول وفد رفيع المستوى من بغداد، الى اربيل .

وقال المصدر في ...





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