2019/07/25 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادحصلت “كلكامش برس”، الأربعاء، على وثيقة توضح إيداع وزير المالية فؤاد حسين مبلغ قدره ٤٥٣ مليار دينار لحساب إقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزير المالية يودع مبلغ 453 مليار لحساب اقليم كردسان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزير المالية يودع مبلغ 453 مليار لحساب اقليم كردسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).