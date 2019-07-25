2019/07/25 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Sim7qCbKzYk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الملاعب / القوة الجوية على صفيح ساخن) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث الملاعب / القوة الجوية على صفيح ساخن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).