مقتل احد عناصر الحشد الشعبي بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة

2019/07/25 | 01:37

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بغداد اليوم _ ديالىافاد مصدر أمني، الخميس (25 تموز 2019)، بمقتل احد عناصر الحشد الشعبي، بهجوم لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "احد عناصر الحشد الشعبي، قتل بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية في اطراف خانقين".واضاف، أن "الاجهزة الامنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط موقع الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته".

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، الاربعاء 24 تموز 2019، أن عمليات ارادة النصر العسكرية التي تجري الان في الطارمية ومناطق حزام بغداد، لن تقضي على الارهاب هناك، مبينا أن تلك المناطق بحاجة الى جهود اك

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، الاربعاء 24 تموز 2019، عن عملية جريئة ومعقدة اسهمت في كشف هوية ثلاثة من افراد خلية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش قرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الاستخبارية في

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، ضبط عقيد في شرطة محافظة ديالى، يتلاعب بأوراق تحقيقية تتسبب بمنح ارهابيين حقوق شهداء.

وذكر مكتب المفتش العام، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المكتب

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