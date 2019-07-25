2019/07/25 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة قذائف مجهولة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة

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