2019/07/25 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصيب دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في إطلاق نار في أنقرة مساء الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة دمير اوران (دها) الإخبارية الخاصة.

وقالت الوكالة إنّ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة دبلوماسي أوروبي بجراح خطيرة في تركيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة دبلوماسي أوروبي بجراح خطيرة في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).