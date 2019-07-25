ضربة جديدة للتطبيع.. بطل عراقي يظفر بـ

2019/07/25 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرانسحب لاعب المنتخب الوطني العراقي للمواي تاي، علي الكناني من خوض النزال في الدور نصف النهائي، في بطولة العالم التي تقام حاليًا في تايلند، حيث وضعته القرعة في مواجهة لاعب "إسرائيلي"، فيما لفت وزير الشباب والرياضة العراقي إلى أنه لا يمكن التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.

لاعب المنتخب الوطني العراقي للمواي تاي انسحب من خوض النزال في الدور النصف النهائي لأن القرعة أوقعته ضد لاعب "إسرائيلي"

قال وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض العبيدي معلّقًا في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن" اللاعب علي الكناني لا يمكن له خوض مباراة نصف النهائي التي تأهل إليها، بسبب أن القرعة أوقعته ضد لاعب الكيان الصهيوني".

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أضاف أنه "لا يمكن التطبيع بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني".

وبارك العبيدي "تأهل لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي والمستوى الذي قدمه، معتبرًا أنه "حقق إنجازًا مميزًا للرياضة العراقية".

وجاءت تصريحات وزير الشباب والرياضة على خلفية طلب رئيس الوفد المرافق لمنتخب العراق الوطني للعبة المواي تاي السماح للاعب لعب الدور نصف النهائي، لإمكانيته على قطف الميدالية الذهبية لبطولة العام.

كان رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، مصطفى جبار علك، أعلن في 24 تموز/يوليو، وصول لاعب المنتخب الوطني بـ"المواي تاي"، علي الكناني، إلى شبه النهائي، بعد فوزه على نظيره الأفريقي ليستان بيلي في منافسات بطولة العالم للعبة التي تجري أحداثها في العاصمة التايلاندية بانكوك.

قال علك في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "اللاعب علي الكناني حقق فوزًا كبيرًا وبنتيجة ثلاث جولات دون مقابل في منافسات وزن 54 كغم".

رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي: مشاركة اللاعبين في بطولة العالم كانت على النفقة الخاصة لعدم إطلاق المنحة المالية للاتحاد

لفت إلى أن "مشاركة اللاعبين في بطولة العالم كانت على النفقة الخاصة لعدم إطلاق المنحة المالية للاتحاد من قبل اللجنة الخماسية المشكلة بقرار رئاسة الوزراء المرقم 140 لعام 2019".

واختتم رئيس الاتحاد بيانه بالقول، إن "البطولة الحالية شهدت تواجد ثلاثة حكام دوليين عراقيين هم (محمود هاشم وحيدر حميد ومنير جبار)، حيث استطاع الطاقم التحكيمي قيادة معظم نزالات البطولة العالمية وسط إشادة دولية كبيرة".

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