مصر تسقط الجنسية عن عدد من مواطنيها

2019/07/25 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدرت وزارة الداخلية في مصر قرارا بالسماح لـ 22 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة المصرية،

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