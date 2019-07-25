2019/07/25 | 03:18

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سلاح الجو المسير اليمني ينفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية !

الخميس

25

تموز

2019 :

02:59 am

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#اليمن: سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد

الجوية بخميس مشيط بعسير بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض

الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة

اخرى وقد اصابت أهدافها بدقه عالية

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