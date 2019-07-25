2019/07/25 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZfNJoUSPsDc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قتل الطفولة بدم بارد والمسؤول عنهم الوالدين تحت عنوان الطلاق) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قتل الطفولة بدم بارد والمسؤول عنهم الوالدين تحت عنوان الطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).