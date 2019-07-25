تأييد أوروبي لمقترح بريطانيا تشكيل قوة بحرية بمضيق هرمز

2019/07/25 | 04:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأييد أوروبي لمقترح بريطانيا تشكيل قوة بحرية بمضيق هرمزبروكسل - ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا وإيطاليا والدنمارك أيدت مبدئيا خطة بريطانية لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تجري محادثات مع لندن وباريس حول فكرة تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية.ويتناقض هذا الدعم الحذر، الذي جاء خلال اجتماع لمبعوثي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تناقضا شديدا مع الاستجابة الفاترة التي أبداها الحلفاء الأوروبيون لدعوة أميركية مماثلة، أُطلقت أولا في حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو حيث كانت الدول تخشى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي “طلب بريطانيا يجعل دعم الأوروبيين لذلك أيسر، بخلاف طلب واشنطن”.وأضاف “حرية الملاحة شيء أساسي، هذا منفصل عن حملة الولايات المتحدة لممارسة أقصى الضغوط على إيران”.وأضاف الدبلوماسيون أن بريطانيا اقترحت الفكرة على دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، قائلة إنها لن تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر.وكان ذلك أول اجتماع أوروبي رسمي بعد أن طرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أمام البرلمان خطط حماية المضيق الذي يمر عبره خمس إنتاج النفط في العالم.وأعلنت بريطانيا خطتها بعد احتجاز قوات إيرانية خاصة للناقلة ستينا إمبيرو الجمعة.وناقش المسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين فكرة المهمة المحتملة، التي لن تشمل على الأرجح مشاركة السفن فقط بل والطائرات أيضا، في محادثات مباشرة مع نظرائهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.وقال دبلوماسي ألماني كبير في برلين إن وزير الخارجية هايكو ماس على اتصال وثيق بنظيريه البريطاني والفرنسي “للمساهمة في أمن” الخليج بما في ذلك الأمن البحري، فيما تدرس هولندا وإسبانيا أيضا المقترح البريطاني.

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