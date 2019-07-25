برلمانية: ما يقارب 2000 خريج لم تعترف وزارة التعليم بشهاداتهم

2019/07/25 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت النائبة عن كتلة صادقون النيابية ليلى الحبوبي يوم الاربعاء عن وجود ما يقارب الـ2000 خريج حصلوا على شهاداتهم من جامعات خارج العراق لم تقم وزارة التعليم بالاعتراف بها .

وقالت الحبوبي في بيان صحفي اليوم انه” يوجد العديد من خريجي الصيدلة وكليات الطب الذين حصلوا على شهاداتهم في خارج العراق بعد معاناة طويلة “,مشيرة الى ان” لجنة الخبراء في وزارة التعليم العالي وضعت شروطا تعجيزية لمعادلة شهاداتهم والاعتراف بها داخل العراق ، حيث وضعت اكثر من ١٢٠ سؤالا لكي يجيبوا عليها خلال فترة قصيرة جدا وهي ثلاث ساعات ونلاحظ هنا كأن اللجنة تتعمد في رسوبهم.

وبينت ” فمثلا هناك 230 طالب يؤدون الاختبار التي تحدده لجنة الخبراء في وزارة التعليم نجد بأن عدد الراسبين يكون عددهم 200 خريج والناجحين هم 30 فقط “,متسائلة” من الحساسية الموجودة من اللجنة تجاه هؤلاء الخريجين “.

واوضحت الحبوبي ان ” هذه اللجنة منعت الخريجين من الاعتراض بحجة قيام الكمبيوتر بتصحيح الأسئلة وهذا الامر غير منطقي اطلاقاً بالتالي اصبح هناك مايعادل ال٢٠٠٠ طالب لم يجتازوا أسئلة اختبار معادلة الشهادة في وزارة التعليم بسبب هذه القيود التي وضعتها لجنة الخبراء في الوزارة وهؤلاء الخريجين اليوم اصبحوا بحكم الا شهادة لهم”.

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