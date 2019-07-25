2019/07/25 | 05:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #المنصور_جعفر الدم والموت من أقسى المعالم السياسية لمعارك ترتيب بعض الفئات لمصالح الحكم/المحتمع..
الدم والموت هوميسم القتال ضد الغزاة، وفي تقاتل الأخوة أو أبناء العم.تثبيتاً للراسمالية أو لحكم سياسي، توالت المعارك الدموية في السودان للحديث منذ القرن التاسع عشر على النحو الآتي: 1- ارتبطت بداية السباسات الدمةية في السودان الحديث بالغزو التايع لدولة الخلافة الإسلامية العثمانية وخديويتها ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المنصور جعفر - السودان، دماء السياسة والقداسة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدم والموت هوميسم القتال ضد الغزاة، وفي تقاتل الأخوة أو أبناء العم.تثبيتاً للراسمالية أو لحكم سياسي، توالت المعارك الدموية في السودان للحديث منذ القرن التاسع عشر على النحو الآتي: 1- ارتبطت بداية السباسات الدمةية في السودان الحديث بالغزو التايع لدولة الخلافة الإسلامية العثمانية وخديويتها ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المنصور جعفر - السودان، دماء السياسة والقداسة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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