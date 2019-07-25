المنصور جعفر - السودان، دماء السياسة والقداسة

2019/07/25 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنصور_جعفر الدم والموت من أقسى المعالم السياسية لمعارك ترتيب بعض الفئات لمصالح الحكم/المحتمع..الدم والموت هوميسم القتال ضد الغزاة، وفي تقاتل الأخوة أو أبناء العم.تثبيتاً للراسمالية أو لحكم سياسي، توالت المعارك الدموية في السودان للحديث منذ القرن التاسع عشر على النحو الآتي: 1- ارتبطت بداية السباسات الدمةية في السودان الحديث بالغزو التايع لدولة الخلافة الإسلامية العثمانية وخديويتها ......

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