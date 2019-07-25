2019/07/25 | 05:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصومال..تفجير انتحاري في مكتب عمدة مقديشو قالت الشرطة الصومالية، إن انتحاريا دخل مكتب عمدة مقديشو خلال اجتماع أمني، وفجر حزاما ناسفا كان حول خصره.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء الانفجار الذي وقع في العاصمة الصومالية.ولم يتضح بعد كيف تمكن الانتحاري من دخول مكتب عمدة المدينة أو من هم المسؤولين الذين كانوا يشاركون في الاجتماع الأمني.وغالبا ما تستهدف حركة الشباب المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة المنشآت والمكاتب الحكومية وأهدافا أخرى مهمة في مقديشو، بتفجيرات.وكانت القوات الصومالية قد تمكنت من طرد الجماعة التي تتمركز في الصومال من العاصمة مقديشو لكنها لا تزال تسيطر على أجزاء من جنوب ووسط البلاد الواقعة في القرن الأفريقي.

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