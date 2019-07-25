المنصور جعفر - الليبرالية والإجتماعية والإشتراكية

2019/07/25 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنصور_جعفر أساس الليبرالية في الحياة هو رسملة السوق وتحويل معيشة الناس من سيطرة الملوك إلى سيطرة البنوك.أما في مجال الفكر فمشروعها حرية التفكير ونسبية التعامل معه وفق سيادة تقديرات الفرد الواحد، وطبيعة تبجيل رأيه ضد ما تراه "سلطوية" في التفكير الاجتماعي!"الليبرالية" حالة أنوية في الفكر والسياسة والمعيشة وفي نطاق الدولة الواحدة تقدس الفرد (على حساب المجتمع) وفي مجتمع الدول تناصر مصلحة دولتها وح......

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