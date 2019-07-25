عباس علي العلي - العبودية وامتهان كرامة الإنسان

2019/07/25 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي العبودية وامتهان كرامة الإنسانكلما أقرأ قصيدة المتنبي في هجاء كافور الإخشيدي ومنها البيت الذي يقول فيه ( لا تشتري العبد إلا والعصا معه ......إن العبيد لأنجاس مناكيد)، تنتابني أحاسيس الأسى والشعور بالظلم وإن كنت قديما أبرر له هذا الموقف وهذا الوصف على اعتبارات سياسية لعبت في تأثيراتها العاطفية على نمطية التفكير الذي كنا عليه، في العودة إلى القصيدة وبالذات إلى هذا البيت الذي يكشف عن رؤي......

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