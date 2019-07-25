جريس الهامس - هل ماقبل الإسلام جاهلية ؟ أم حضارات عربية متقدمة طُمِسَت ؟ على جدار الثورة السورية رقم . 222

2019/07/25 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس هل ماقبل الإسلام جاهلية ؟ أم حضارات عربية متقدمة طمست ؟ على جدار الثورة رقم 222ونتابع لموضوعة الجاهلية قبل الإسلام المخالفة للواقع ,, التي يتغنى به المتأسلمون : ومبدأ الإسلام يجب ماقبله لأنه جاهلية....لأصِلَ إلى واقعنا الحالي في القرن الحادي والعشرون .تحت ظل أنظمة الإستبداد العربية المزمنة والشمولية والطائفية المتعفنة لنطرح السؤال على الجميع : هل سورية الحبيبة ودويلات الوطن العربي المحتل سياس......

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