2019/07/25 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x5B3bvH-onU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العسل العراقي يضاهي المستورد هل باستطاعة النحاليين المحليين تغطية حاجة السوق من انتاج العسل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العسل العراقي يضاهي المستورد هل باستطاعة النحاليين المحليين تغطية حاجة السوق من انتاج العسل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).